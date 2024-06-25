https://ria.ru/20240625/prigovor-1955402637.html
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку - РИА Новости, 25.06.2024
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку
В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:45
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 25 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета."В январе текущего года многодетная мать попросила свою знакомую присмотреть за тремя малолетними дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная, находясь в домовладении села Камбулат Туркменского муниципального округа, в воспитательных целях систематически наносила побои семилетней девочке, запирала в шкафу и заставляла часами стоять на коленях", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, таким образом женщина наказывала школьницу за нежелание делать домашнее задание.Суд назначил ей четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240604/istyazaniya-1950436668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку
На Ставрополье дали 4 года колонии женщине, бившей и истязавшей 7-летнюю девочку