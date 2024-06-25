https://ria.ru/20240625/prigovor-1955402637.html

На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку

На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку - РИА Новости, 25.06.2024

На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку

В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:34

2024-06-25T17:34

2024-06-25T17:45

происшествия

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 25 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета."В январе текущего года многодетная мать попросила свою знакомую присмотреть за тремя малолетними дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная, находясь в домовладении села Камбулат Туркменского муниципального округа, в воспитательных целях систематически наносила побои семилетней девочке, запирала в шкафу и заставляла часами стоять на коленях", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, таким образом женщина наказывала школьницу за нежелание делать домашнее задание.Суд назначил ей четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240604/istyazaniya-1950436668.html

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ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)