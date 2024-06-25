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На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку - РИА Новости, 25.06.2024
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17:34 25.06.2024 (обновлено: 17:45 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/prigovor-1955402637.html
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку - РИА Новости, 25.06.2024
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку
В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:34
2024-06-25T17:45
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 25 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета."В январе текущего года многодетная мать попросила свою знакомую присмотреть за тремя малолетними дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная, находясь в домовладении села Камбулат Туркменского муниципального округа, в воспитательных целях систематически наносила побои семилетней девочке, запирала в шкафу и заставляла часами стоять на коленях", — говорится в публикации.По данным региональной прокуратуры, таким образом женщина наказывала школьницу за нежелание делать домашнее задание.Суд назначил ей четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240604/istyazaniya-1950436668.html
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье вынесли приговор женщине, истязавшей семилетнюю девочку

На Ставрополье дали 4 года колонии женщине, бившей и истязавшей 7-летнюю девочку

© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramРабота следователей по делу об истязании жительницей Ставрополья девочки
Работа следователей по делу об истязании жительницей Ставрополья девочки
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Работа следователей по делу об истязании жительницей Ставрополья девочки
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае суд вынес приговор женщине, которая истязала семилетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"В январе текущего года многодетная мать попросила свою знакомую присмотреть за тремя малолетними дочерьми, пока она с сыном лежала в больнице. Осужденная, находясь в домовладении села Камбулат Туркменского муниципального округа, в воспитательных целях систематически наносила побои семилетней девочке, запирала в шкафу и заставляла часами стоять на коленях", — говорится в публикации.
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По данным региональной прокуратуры, таким образом женщина наказывала школьницу за нежелание делать домашнее задание.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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