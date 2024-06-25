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В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников - РИА Новости, 25.06.2024
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17:11 25.06.2024
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В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников
В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников - РИА Новости, 25.06.2024
В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников
УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудило дела против 300 военных преступников за мародерство и жестокость в отношении РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:11
2024-06-25T17:11
происшествия
харьковская область
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудило дела против 300 военных преступников за мародерство и жестокость в отношении местных жителей, сообщил РИА Новости заместитель главы ВГА Евгений Лисняк. "Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области активно осуществляется деятельность по сбору информации и доказательной базы о преступлениях, совершенных на территории региона... Возбуждены уголовные дела в отношении 300 человек, которые являются либо военными преступниками, либо пособниками нацистского режима", - сказал он. По словам Лисняка, установлено более тысячи эпизодов преступлений, которые были совершены в Харьковской области, речь идёт о мародерстве, жестокости по отношению к мирным жителям, шпионаже и других. Материалы всех дел будут переданы следственным органам РФ, добавил он.
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происшествия, харьковская область, россия
Происшествия, Харьковская область, Россия
В Харьковской области возбудили дела против 300 военных преступников

УВД ВГА Харьковской области возбудило дела против 300 военных преступников

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудило дела против 300 военных преступников за мародерство и жестокость в отношении местных жителей, сообщил РИА Новости заместитель главы ВГА Евгений Лисняк.
«
"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области активно осуществляется деятельность по сбору информации и доказательной базы о преступлениях, совершенных на территории региона... Возбуждены уголовные дела в отношении 300 человек, которые являются либо военными преступниками, либо пособниками нацистского режима", - сказал он.
По словам Лисняка, установлено более тысячи эпизодов преступлений, которые были совершены в Харьковской области, речь идёт о мародерстве, жестокости по отношению к мирным жителям, шпионаже и других. Материалы всех дел будут переданы следственным органам РФ, добавил он.
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