https://ria.ru/20240625/pozhar-1955458488.html

Пожар в административном здании во Фрязино потушили

Пожар в административном здании во Фрязино потушили - РИА Новости, 25.06.2024

Пожар в административном здании во Фрязино потушили

Возникший повторно пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью потушить на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:57

2024-06-25T22:57

2024-06-25T22:57

происшествия

фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возникший повторно пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью потушить на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о вновь разгоревшемся пожаре на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино. "Пожар на техническом этаже здания полностью потушен на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные продолжают проливку горевших очагов. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240625/fryazino-1955456235.html

фрязино

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происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино