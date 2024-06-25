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Пожар в административном здании во Фрязино потушили
Пожар в административном здании во Фрязино потушили - РИА Новости, 25.06.2024
Пожар в административном здании во Фрязино потушили
Возникший повторно пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью потушить на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:57
2024-06-25T22:57
2024-06-25T22:57
происшествия
фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возникший повторно пожар в административном здании в подмосковном Фрязино удалось полностью потушить на площади 150 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о вновь разгоревшемся пожаре на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино. "Пожар на техническом этаже здания полностью потушен на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные продолжают проливку горевших очагов. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
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происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Пожар в административном здании во Фрязино потушили
Пожар в административном здании во Фрязино потушили на площади 150 "квадратов"