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Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов" - РИА Новости, 25.06.2024
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:55
2024-06-25T21:55
2024-06-25T22:07
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь возгорания на техническом этаже здания достигла 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожарные ждут прибытия коленчатого подъёмника для тушения возгорания снаружи здания.
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
Площадь вновь вспыхнувшего пожара в здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь возгорания на техническом этаже здания достигла 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожарные ждут прибытия коленчатого подъёмника для тушения возгорания снаружи здания.