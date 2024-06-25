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Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов" - РИА Новости, 25.06.2024
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21:55 25.06.2024 (обновлено: 22:07 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pozhar-1955450801.html
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов" - РИА Новости, 25.06.2024
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"
Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:55
2024-06-25T22:07
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь возгорания на техническом этаже здания достигла 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожарные ждут прибытия коленчатого подъёмника для тушения возгорания снаружи здания.
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"

Площадь вновь вспыхнувшего пожара в здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь возгорания на техническом этаже здания достигла 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожарные ждут прибытия коленчатого подъёмника для тушения возгорания снаружи здания.
 
ПроисшествияФрязиноКрупный пожар во Фрязино
 
 
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