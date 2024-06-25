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Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"

Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов" - РИА Новости, 25.06.2024

Площадь пожара в административном здании во Фрязино достигла 50 "квадратов"

Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:55

2024-06-25T21:55

2024-06-25T22:07

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Площадь вновь вспыхнувшего пожара на техническом этаже административного здания в подмосковном Фрязино составляет порядка 50 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь возгорания на техническом этаже здания достигла 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожарные ждут прибытия коленчатого подъёмника для тушения возгорания снаружи здания.

фрязино

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино