Источник назвал причины быстрого распространения огня в здании во Фрязино
Источник: причиной распространения огня во Фрязино стали панорамные окна
Пожар на территории НИИ "Платан" во Фрязино
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной быстрого распространения огня в горящем в понедельник здании во Фрязино стали внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"На распространение пожара повлияли высокие потолки, панорамное остекление, большая пожарная нагрузка, есть такой термин: это количество горючего вещества на квадратный метр. Доподлинно неизвестно, что там хранилось в этих зданиях, в этих помещениях, какая там была продукция, как она горела, насколько все это подвержено горению... Отделка внутренняя из горючих материалов, много перепланировок", - рассказал он.
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Кроме того, от отметил, что ремонт здания не делался около 15 лет, его давно никто не обслуживал, некоторые окна были заколочены фанерой.
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"На распространение пожара повлияло то, что открывается панорамное остекление, поступает кислород, соответственно огонь распространяется. Плюс там произошла серия взрывов, которые усугубили ситуацию. Все это в совокупности с высокой температурой очень пагубно влияет на тушение пожара", - добавил собеседник агентства.
По его словам, для успешного тушения пожара должно быть соблюдено много условий, однако в данном здании таких условий для быстрого тушения и обнаружения пожара не было.
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"Все, кто там работал, сделали все, что могли. Площадь здания очень большая, здание сложной планировки, задымление, высокая температура. При всем этом локализация пожара была дана достаточно быстро для здания таких площадей, пять тысяч квадратных метров. Локализация за пять-шесть часов – это считается очень быстро", - подчеркнул он.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.