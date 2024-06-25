https://ria.ru/20240625/pozhar-1955247291.html

Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино

Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024

Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино

Обрушение строительных конструкций после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже административного здания в подмосковном Фрязино перекрыло пути для... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:32

2024-06-25T10:32

2024-06-25T10:32

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрушение строительных конструкций после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже административного здания в подмосковном Фрязино перекрыло пути для эвакуации находящихся там людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня. "Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что рухнувшие строительные конструкции перегородили лестничные марши, что сделало невозможной эвакуацию людей с верхних этажей горящего здания. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино