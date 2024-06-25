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Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
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10:32 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/pozhar-1955247291.html
Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино
Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино - РИА Новости, 25.06.2024
Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино
Обрушение строительных конструкций после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже административного здания в подмосковном Фрязино перекрыло пути для... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:32
2024-06-25T10:32
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрушение строительных конструкций после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже административного здания в подмосковном Фрязино перекрыло пути для эвакуации находящихся там людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня. "Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что рухнувшие строительные конструкции перегородили лестничные марши, что сделало невозможной эвакуацию людей с верхних этажей горящего здания. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
Обрушение перекрыло пути эвакуации из горящего здания во Фрязино

Обрушение конструкций на шестом этаже здания во Фрязино перекрыло пути эвакуации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обрушение строительных конструкций после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже административного здания в подмосковном Фрязино перекрыло пути для эвакуации находящихся там людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня.
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«
"Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что рухнувшие строительные конструкции перегородили лестничные марши, что сделало невозможной эвакуацию людей с верхних этажей горящего здания.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера. Официально известно о шестерых погибших.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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