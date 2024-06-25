https://ria.ru/20240625/pozhar-1955225181.html

На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек - РИА Новости, 25.06.2024

На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:07

2024-06-25T08:07

2024-06-25T08:49

крупный пожар во фрязино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea4f4c9ede9b041679b20a2205333a7c.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", — сказал собеседник агентства.Таким образом, общее число жертв пожара увеличилось до шести: накануне двое мужчин скончались, выпрыгнув из окон при попытке спастись от огня.Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел 24 июня в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино. Как сообщила прокуратура Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам.Замначальника ГУ МЧС по региону Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов. На момент прибытия спасателей горели уже несколько этажей здания, усилия были сосредоточены на спасении людей. Работу пожарных осложняла высокая температура и плотное задымление.Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.

https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html

https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html

https://ria.ru/20240620/mchs-1954193974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крупный пожар во фрязино