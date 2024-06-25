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На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек - РИА Новости, 25.06.2024
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08:07 25.06.2024 (обновлено: 08:49 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pozhar-1955225181.html
На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек
На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек - РИА Новости, 25.06.2024
На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек
На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:07
2024-06-25T08:49
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", — сказал собеседник агентства.Таким образом, общее число жертв пожара увеличилось до шести: накануне двое мужчин скончались, выпрыгнув из окон при попытке спастись от огня.Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел 24 июня в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино. Как сообщила прокуратура Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам.Замначальника ГУ МЧС по региону Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов. На момент прибытия спасателей горели уже несколько этажей здания, усилия были сосредоточены на спасении людей. Работу пожарных осложняла высокая температура и плотное задымление.Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955170143.html
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955178393.html
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крупный пожар во фрязино
Крупный пожар во Фрязино
На месте пожара во Фрязино нашли тела четырех человек

Число погибших при пожаре во Фрязино возросло до шести человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", — сказал собеседник агентства.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В здании во Фрязино в 2017 году выявили проблемы с пожарной безопасностью
24 июня, 20:29
Таким образом, общее число жертв пожара увеличилось до шести: накануне двое мужчин скончались, выпрыгнув из окон при попытке спастись от огня.
Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел 24 июня в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино. Как сообщила прокуратура Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам.
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Арендатор здания во Фрязино рассказал о сложностях с управляющей компанией
24 июня, 21:30
Замначальника ГУ МЧС по региону Алексей Логинов сообщил, что находившиеся в здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов. На момент прибытия спасателей горели уже несколько этажей здания, усилия были сосредоточены на спасении людей. Работу пожарных осложняла высокая температура и плотное задымление.
Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.
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20 июня, 11:53
 
Крупный пожар во Фрязино
 
 
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