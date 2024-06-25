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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.06.2024
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08:10 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/pogoda-1955225500.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.06.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди во второй половине дня и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:10
2024-06-25T08:10
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди во второй половине дня и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт с севера. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве 22-24 градуса тепла, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве во вторник ожидаются небольшие дожди и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди во второй половине дня и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт с севера. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве 22-24 градуса тепла, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть северный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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