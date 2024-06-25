https://ria.ru/20240625/pogoda-1955225500.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.06.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди во второй половине дня и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:10

2024-06-25T08:10

2024-06-25T08:10

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди во второй половине дня и до плюс 24 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт с севера. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве 22-24 градуса тепла, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html

москва

московская область (подмосковье)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"