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СМИ: США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 25.06.2024 (обновлено: 21:06 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/podryadchiki-1955442609.html
СМИ: США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
СМИ: США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ: США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
Белый дом работает над снятием де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:51
2024-06-25T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белый дом работает над снятием де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. "Администрация (президента США Джо) Байдена движется к отмене де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине", - говорится в сообщении телеканала. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена. "Президент совершенно непреклонен в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину", - отметило одно из должностных лиц. По мнению источников, если решение будет принято, его, скорее всего, реализуют в этом году. Они надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ. Один из чиновников указал на то, что компании, которые захотят отправить своих сотрудников на Украину, должны будут разработать планы по снижению рисков для них. Как полагают должностные лица, скорее всего, принятие этого решения не приведет к массовому присутствию американцев на Украине. Они считают, что одновременно на Украине будут находиться от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков. Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
СМИ: США хотят снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

CNN: Белый дом намерен снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белый дом работает над снятием де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
"Администрация (президента США Джо) Байдена движется к отмене де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине", - говорится в сообщении телеканала.
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По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.
"Президент совершенно непреклонен в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину", - отметило одно из должностных лиц.
По мнению источников, если решение будет принято, его, скорее всего, реализуют в этом году. Они надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
Один из чиновников указал на то, что компании, которые захотят отправить своих сотрудников на Украину, должны будут разработать планы по снижению рисков для них.
Как полагают должностные лица, скорее всего, принятие этого решения не приведет к массовому присутствию американцев на Украине. Они считают, что одновременно на Украине будут находиться от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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