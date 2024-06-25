https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955329512.html
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
Более 22,4 миллиона поездок совершили с начала года школьники и студенты Подмосковья по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в общественном РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:18
2024-06-25T14:18
2024-06-25T14:18
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 22,4 миллиона поездок совершили с начала года школьники и студенты Подмосковья по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в общественном транспорте региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Из этого числа более 14 миллионов поездок юные пассажиры совершили на автобусах компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В ведомстве отметили, что льготные карты учащегося продолжают действовать для оплаты проезда на подмосковных автобусных маршрутах. Больше всего поездок в этом году учащиеся совершили в Коломне - 1,6 миллиона, Подольске - 1,15 миллиона и Балашихе - 1,1 миллиона. По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Также в Подмосковье установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Кроме того, ежегодно действие транспортной карты "Стрелка" нужно продлевать до 25 августа.
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955158540.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), коломна, подольск, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Подольск, Мострансавто