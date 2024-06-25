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Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:18 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955329512.html
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
Более 22,4 миллиона поездок совершили с начала года школьники и студенты Подмосковья по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в общественном РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:18
2024-06-25T14:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
подольск
мострансавто
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 22,4 миллиона поездок совершили с начала года школьники и студенты Подмосковья по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в общественном транспорте региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Из этого числа более 14 миллионов поездок юные пассажиры совершили на автобусах компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В ведомстве отметили, что льготные карты учащегося продолжают действовать для оплаты проезда на подмосковных автобусных маршрутах. Больше всего поездок в этом году учащиеся совершили в Коломне - 1,6 миллиона, Подольске - 1,15 миллиона и Балашихе - 1,1 миллиона. По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Также в Подмосковье установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Кроме того, ежегодно действие транспортной карты "Стрелка" нужно продлевать до 25 августа.
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московская область (подмосковье), коломна, подольск, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Подольск, Мострансавто

Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиБолее 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 22,4 миллиона поездок совершили по карте учащегося в Подмосковье
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 22,4 миллиона поездок совершили с начала года школьники и студенты Подмосковья по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в общественном транспорте региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из этого числа более 14 миллионов поездок юные пассажиры совершили на автобусах компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
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В ведомстве отметили, что льготные карты учащегося продолжают действовать для оплаты проезда на подмосковных автобусных маршрутах. Больше всего поездок в этом году учащиеся совершили в Коломне - 1,6 миллиона, Подольске - 1,15 миллиона и Балашихе - 1,1 миллиона.
По картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Также в Подмосковье установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого.
Кроме того, ежегодно действие транспортной карты "Стрелка" нужно продлевать до 25 августа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаПодольскМострансавто
 
 
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