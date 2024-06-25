Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМузыкально-литературная композиция "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи, Московская область
Музыкально-литературная композиция "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи, Московская область
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановка проходила во Дворце культуры "Яуза" и посвящалась 225-летнему юбилею со дня рождения Пушкина. Зрители погрузились в мир пушкинских сказок благодаря яркой музыки Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко.
В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако, режиссер и автор креативной концепции – Екатерина Лесничая.
В ведомстве напомнили, что симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым.