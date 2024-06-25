https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955310251.html

Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье

Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024

Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье

На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

2024-06-25T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

александр афанасьев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Постановка проходила во Дворце культуры "Яуза" и посвящалась 225-летнему юбилею со дня рождения Пушкина. Зрители погрузились в мир пушкинских сказок благодаря яркой музыки Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако, режиссер и автор креативной концепции – Екатерина Лесничая. В ведомстве напомнили, что симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым.

https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, александр афанасьев