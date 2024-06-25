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Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:35 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955310251.html
Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье
Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2024
Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье
На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:35
2024-06-25T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
александр афанасьев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Постановка проходила во Дворце культуры "Яуза" и посвящалась 225-летнему юбилею со дня рождения Пушкина. Зрители погрузились в мир пушкинских сказок благодаря яркой музыки Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако, режиссер и автор креативной концепции – Екатерина Лесничая. В ведомстве напомнили, что симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым.
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московская область (подмосковье), мытищи, александр афанасьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Александр Афанасьев

Более 800 зрителей посетили премьеру "Сказки о царе Салтане" в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМузыкально-литературная композиция "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи, Московская область
Музыкально-литературная композиция Сказка о царе Салтане в городском округе Мытищи, Московская область - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Музыкально-литературная композиция "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи, Московская область
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На премьере музыкально-литературной композиции "Сказка о царе Салтане" в городском округе Мытищи побывали 840 зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Постановка проходила во Дворце культуры "Яуза" и посвящалась 225-летнему юбилею со дня рождения Пушкина. Зрители погрузились в мир пушкинских сказок благодаря яркой музыки Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако, режиссер и автор креативной концепции – Екатерина Лесничая.
В ведомстве напомнили, что симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиАлександр Афанасьев
 
 
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