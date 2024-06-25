ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра
ВСУ опровергли информацию о побеге бывших осужденных из центра "Десна"
© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоеннослужащий в форме ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военнослужащий в форме ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Командование Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале заявило во вторник, что информация о побеге украинских бывших осужденных, пожелавших мобилизоваться в ВСУ, из учебного центра в Черниговской области не соответствует действительности.
Ранее во вторник издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщало, что шестеро мобилизованных бывших заключенных сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
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"Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам вооруженных сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности. Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях", - говорится в сообщении Сухопутных войск.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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