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ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра - РИА Новости, 25.06.2024
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15:43 25.06.2024 (обновлено: 15:50 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pobeg-1955366733.html
ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра
ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра
Командование Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале заявило во вторник, что информация о побеге украинских бывших осужденных, пожелавших мобилизоваться в ВСУ,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:43
2024-06-25T15:50
в мире
украина
черниговская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Командование Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале заявило во вторник, что информация о побеге украинских бывших осужденных, пожелавших мобилизоваться в ВСУ, из учебного центра в Черниговской области не соответствует действительности. Ранее во вторник издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщало, что шестеро мобилизованных бывших заключенных сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены. &quot;Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам вооруженных сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности. Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях&quot;, - говорится в сообщении Сухопутных войск.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ отрицают сообщения о побеге бывших осужденных из учебного центра

ВСУ опровергли информацию о побеге бывших осужденных из центра "Десна"

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоеннослужащий в форме ВСУ
Военнослужащий в форме ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военнослужащий в форме ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Командование Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале заявило во вторник, что информация о побеге украинских бывших осужденных, пожелавших мобилизоваться в ВСУ, из учебного центра в Черниговской области не соответствует действительности.
Ранее во вторник издание "Телеграф" со ссылкой на источники сообщало, что шестеро мобилизованных бывших заключенных сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
«

"Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам вооруженных сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности. Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях", - говорится в сообщении Сухопутных войск.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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