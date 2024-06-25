https://ria.ru/20240625/pmr-1955435551.html

В Молдавии допустили изменение законодательства ПМР под европейские нормы

В Молдавии допустили изменение законодательства ПМР под европейские нормы - РИА Новости, 25.06.2024

В Молдавии допустили изменение законодательства ПМР под европейские нормы

Вице-премьер по европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимова полагает, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика может пойти на приведение... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:01

2024-06-25T20:01

2024-06-25T20:01

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер по европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимова полагает, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика может пойти на приведение своего законодательства в соответствие с европейскими нормами ради экономических преимуществ. "Приднестровье является частью Молдавии, и корректировка законодательства предлагается для всей территории страны. В первые месяцы этого года 80% экспорта из приднестровского региона направлено на европейские рынки. Мы считаем, что существует экономическая привлекательность, которая заинтересует так называемые власти", - заявила Герасимова журналистам. По ее словам, официальный Кишинев намерен выстраивать свои отношения с Тирасполем, учитывая экономическую привлекательность ЕС для Приднестровья. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240621/pridnestrove-1954531420.html

https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1954023068.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, евросоюз