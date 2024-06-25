https://ria.ru/20240625/plennye-1955459007.html

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена - РИА Новости, 26.06.2024

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-25T23:00

2024-06-25T23:00

2024-06-26T06:29

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена. Ранее ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой. Освобожденным дали связаться с родными и близкими, чтобы сообщить новость о возвращении домой. Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

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в мире, здоровье - общество, россия