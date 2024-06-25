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Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена - РИА Новости, 26.06.2024
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23:00 25.06.2024 (обновлено: 06:29 26.06.2024)
https://ria.ru/20240625/plennye-1955459007.html
Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена - РИА Новости, 26.06.2024
Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена
Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-25T23:00
2024-06-26T06:29
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена. Ранее ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность. На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой. Освобожденным дали связаться с родными и близкими, чтобы сообщить новость о возвращении домой. Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
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в мире, здоровье - общество, россия
В мире, Здоровье - Общество, Россия

Минобороны показало кадры возвращения 90 российских военных из плена

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена
Автобус с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее ведомство сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 90 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность.
На кадрах – перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.
Освобожденным дали связаться с родными и близкими, чтобы сообщить новость о возвращении домой.
Им предстоит проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
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