https://ria.ru/20240625/plennye-1955454662.html

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение пленных

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение пленных - РИА Новости, 25.06.2024

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение пленных

Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой обсудили с представителем омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца возможные варианты... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:25

2024-06-25T22:25

2024-06-25T23:00

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россия

украина

белгородская область

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой обсудили с представителем омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца возможные варианты взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в местах принудительного содержания, сообщила федеральный омбудсмен. "Рада, что в результате обмена пленными на Родину в Россию вернулись 90 наших военнослужащих… В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека, в ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, омбудсмен поблагодарила Минобороны России и ФСБ России за работу по решению этой задачи, а также выразила слова признательности матерям и жёнам, родным и близким, друзьям и товарищам, которые не теряли веры и ждали возвращения российских военнослужащих. Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, взамен переданы 90 военнопленных ВСУ.

https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

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россия, украина, белгородская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире