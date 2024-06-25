https://ria.ru/20240625/peskov-1955318060.html

В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС

В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 25.06.2024

В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС

Москва убеждена, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам стран, которые их вводят, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва убеждена, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам стран, которые их вводят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и что во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии