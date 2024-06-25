https://ria.ru/20240625/peskov-1955318060.html
В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС
В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 25.06.2024
В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС
Москва убеждена, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам стран, которые их вводят, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:46
2024-06-25T13:46
2024-06-25T13:46
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва убеждена, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьет по интересам стран, которые их вводят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "Мы убеждены, что это обоюдоострое оружие и что во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали новый пакет санкций ЕС
Песков: санкции бумерангом бьют по интересам стран, которые их вводят