https://ria.ru/20240625/peskov-1955317593.html
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков
У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:45
2024-06-25T13:45
2024-06-25T13:45
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "У нас уже есть опыт, опыт, скажем так, минимизации последствий вот таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955056272.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков
Песков: у России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений