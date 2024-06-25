https://ria.ru/20240625/peskov-1955317593.html

У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков

У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024

У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков

У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:45

2024-06-25T13:45

2024-06-25T13:45

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "У нас уже есть опыт, опыт, скажем так, минимизации последствий вот таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955056272.html

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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, политика