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У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024
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13:45 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/peskov-1955317593.html
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков
У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:45
2024-06-25T13:45
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "У нас уже есть опыт, опыт, скажем так, минимизации последствий вот таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
У России есть опыт минимизации последствий от санкций, заявил Песков

Песков: у России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У России есть опыт минимизации последствий от санкционных ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза.
"У нас уже есть опыт, опыт, скажем так, минимизации последствий вот таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше", - сказал Песков.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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