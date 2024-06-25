https://ria.ru/20240625/peskov-1955311363.html

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию и во многом разрушила атмосферу доверия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:40

2024-06-25T13:40

2024-06-25T13:42

россия

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию и во многом разрушила атмосферу доверия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что не исключает возможного разговора с ним на ту или иную тему. "Естественно, все имеет свои последствия. И, конечно же, такая ситуация, как была с минскими соглашениям, она многому нас научила и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия очень быстро, можно сказать, сиюмоментно разрушается и очень долго, годами, а иногда и десятилетиями нарабатывается", - сказал Песков на вопрос, можно ли после минских соглашений ожидать от Макрона честного диалога. "Поэтому это все вопрос времени, вопрос той позиции, которую займут наши визави", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952917266.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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россия, дмитрий песков, эммануэль макрон