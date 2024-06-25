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Патрушев назвал приоритеты в работе по предупреждению последствий непогоды - РИА Новости, 25.06.2024
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18:16 25.06.2024 (обновлено: 18:20 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/patrushev-1955417009.html
Патрушев назвал приоритеты в работе по предупреждению последствий непогоды
Патрушев назвал приоритеты в работе по предупреждению последствий непогоды - РИА Новости, 25.06.2024
Патрушев назвал приоритеты в работе по предупреждению последствий непогоды
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты в работе по предупреждению последствий неблагоприятных погодных явлений, отметив важность системного... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:16
2024-06-25T18:20
россия
дальнереченск
приморский край
дмитрий патрушев
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты в работе по предупреждению последствий неблагоприятных погодных явлений, отметив важность системного подхода, сообщает аппарат вице-премьера. Патрушев провел рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды Александром Козловым, а также руководителями Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза. "Заместитель председателя правительства обозначил необходимость комплексного взаимодействия МЧС с Минприроды России, Росгидрометом, Росводресурсами и Рослесхозом в рамках "Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Это касается предоставления информации о паводках и природных пожарах. Такой подход будет способствовать формированию полной картины происходящих событий, а также позволит предпринимать вовремя необходимые меры и планомерно смещать акцент от устранения последствий ЧС на их предупреждение", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, системный подход важен с точки зрения точности наблюдений, профилактических действий и мер реагирования. "От этого зависит и развитие экономики – возможность вовремя реагировать и не тратить большое количество средств на компенсацию ущерба, и самое главное - жизни людей", - добавляется в сообщении. В настоящее время на территории страны действуют 327 природных пожаров на площади 802 тысячи гектаров. Кроме того, в Якутии зафиксированы более 6,4 тысячи термических точек. Так, Патрушеву продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем "Лесохранитель" и "Лесной дозор" ведется видеоконтроль в режиме реального времени, а точные координаты очагов сразу поступают в подразделения "Авиалесоохраны" и Департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолёта-амфибии "Бе-200". Такой же контроль осуществляется и за паводковой обстановкой. Заместителю председателя правительства доложили и о ситуации в городе Дальнереченск Приморского края, где в результате дождевого паводка поднялась вода в реке Большая Уссурка.
https://ria.ru/20240416/pavodki-1940375144.html
https://ria.ru/20240531/posevy-1949629663.html
https://ria.ru/20240512/urozhay-1945375573.html
россия
дальнереченск
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россия, дальнереченск, приморский край, дмитрий патрушев, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр, бе-200, общество
Россия, Дальнереченск, Приморский край, Дмитрий Патрушев, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Гидрометцентр, Бе-200, Общество
Патрушев назвал приоритеты в работе по предупреждению последствий непогоды

Патрушев обозначил приоритеты при устранении последствий погодных бедствий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты в работе по предупреждению последствий неблагоприятных погодных явлений, отметив важность системного подхода, сообщает аппарат вице-премьера.
Патрушев провел рабочую встречу с главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды Александром Козловым, а также руководителями Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза.
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"Заместитель председателя правительства обозначил необходимость комплексного взаимодействия МЧС с Минприроды России, Росгидрометом, Росводресурсами и Рослесхозом в рамках "Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Это касается предоставления информации о паводках и природных пожарах. Такой подход будет способствовать формированию полной картины происходящих событий, а также позволит предпринимать вовремя необходимые меры и планомерно смещать акцент от устранения последствий ЧС на их предупреждение", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, системный подход важен с точки зрения точности наблюдений, профилактических действий и мер реагирования. "От этого зависит и развитие экономики – возможность вовремя реагировать и не тратить большое количество средств на компенсацию ущерба, и самое главное - жизни людей", - добавляется в сообщении.
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В настоящее время на территории страны действуют 327 природных пожаров на площади 802 тысячи гектаров. Кроме того, в Якутии зафиксированы более 6,4 тысячи термических точек. Так, Патрушеву продемонстрировали работу системы мониторинга на примере поселка Хандыга. При помощи систем "Лесохранитель" и "Лесной дозор" ведется видеоконтроль в режиме реального времени, а точные координаты очагов сразу поступают в подразделения "Авиалесоохраны" и Департамента природных ресурсов республики. Сейчас там ведется тушение пожара с применением самолёта-амфибии "Бе-200".
Такой же контроль осуществляется и за паводковой обстановкой. Заместителю председателя правительства доложили и о ситуации в городе Дальнереченск Приморского края, где в результате дождевого паводка поднялась вода в реке Большая Уссурка.
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РоссияДальнереченскПриморский крайДмитрий ПатрушевАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ГидрометцентрБе-200Общество
 
 
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