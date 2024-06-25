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В Краснодаре приостановили работу парковки после падения автомобиля - РИА Новости, 25.06.2024
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15:47 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/parkovka-1955367924.html
В Краснодаре приостановили работу парковки после падения автомобиля
В Краснодаре приостановили работу парковки после падения автомобиля - РИА Новости, 25.06.2024
В Краснодаре приостановили работу парковки после падения автомобиля
Работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре временно приостановлена после падения автомобиля, где погибли трое, включая ребенка, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:47
2024-06-25T15:47
происшествия
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре временно приостановлена после падения автомобиля, где погибли трое, включая ребенка, сообщили РИА Новости в УМВД Краснодара. Во вторник в сети появились кадры перевернутой иномарки, находящейся у здания ТРЦ "Галерея" в центре Краснодара. Вокруг машины разбросаны элементы фасада. По данным УМВД краевой столицы, автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. Мэр Краснодара Евгений Наумов позже отметил, что никто из прохожих не пострадал. Прокуратура города организовала проверку. "Движение транспорта ограничено по улице Рашпилевская - от улице Северной до улице Володи Головатого. Также парковка торгового центра не работает - только на выезд транспортных средств", - сообщили в ведомстве. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил собственника торгово-развлекательного центра "Галерея" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
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краснодар
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60
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Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре
Кадры с места падения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре
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происшествия, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
В Краснодаре приостановили работу парковки после падения автомобиля

В Краснодаре приостановили работу парковки ТРЦ "Галерея" после падения BMW

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре временно приостановлена после падения автомобиля, где погибли трое, включая ребенка, сообщили РИА Новости в УМВД Краснодара.
Во вторник в сети появились кадры перевернутой иномарки, находящейся у здания ТРЦ "Галерея" в центре Краснодара. Вокруг машины разбросаны элементы фасада. По данным УМВД краевой столицы, автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Мэр Краснодара Евгений Наумов позже отметил, что никто из прохожих не пострадал. Прокуратура города организовала проверку.
"Движение транспорта ограничено по улице Рашпилевская - от улице Северной до улице Володи Головатого. Также парковка торгового центра не работает - только на выезд транспортных средств", - сообщили в ведомстве.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил собственника торгово-развлекательного центра "Галерея" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
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ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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