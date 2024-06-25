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Самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке, пишет AFP
Самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке, пишет AFP - РИА Новости, 25.06.2024
Самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке, пишет AFP
Вылетевший из Лондона самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, ранее освобожденным из британской тюрьмы, сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:35
2024-06-25T07:35
2024-06-25T07:35
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вылетевший из Лондона самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, ранее освобожденным из британской тюрьмы, сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, а затем отправится на принадлежащие США Северные Марианские Острова в Тихом океане, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного тайского чиновника. "Рейс прилетит примерно в 11.50 (7.50 мск - ред.) из Лондона. Как ожидается, он дозаправится и пополнит запасы воды, а затем улетит в 21.00 (17.00 мск - ред.) на остров Сайпан", - цитирует агентство слова чиновника. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангкок, лондон, сша, wikileaks, джулиан ассанж
В мире, Бангкок, Лондон, США, WikiLeaks, Джулиан Ассанж
Самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке, пишет AFP
AFP: самолет с Ассанжем сделает остановку в Бангкоке для дозаправки
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вылетевший из Лондона самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, ранее освобожденным из британской тюрьмы, сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, а затем отправится на принадлежащие США Северные Марианские Острова в Тихом океане, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного тайского чиновника.
"Рейс прилетит примерно в 11.50 (7.50 мск - ред.) из Лондона. Как ожидается, он дозаправится и пополнит запасы воды, а затем улетит в 21.00 (17.00 мск - ред.) на остров Сайпан", - цитирует агентство слова чиновника.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая, например, видеозапись гибели мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде
.