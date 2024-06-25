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В Европе изучают возможность производства противодронного оружия, пишут СМИ

В Европе изучают возможность производства противодронного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2024

В Европе изучают возможность производства противодронного оружия, пишут СМИ

Европейские оружейные компании изучают возможность производства противодронного стрелкового оружия на фоне украинского конфликта, сообщает издание Defense News. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:10

2024-06-25T04:10

2024-06-25T04:10

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские оружейные компании изучают возможность производства противодронного стрелкового оружия на фоне украинского конфликта, сообщает издание Defense News. Как пишет издание, производители оружия задумались над выпуском противодронного вооружения на фоне действий военных в украинском конфликте, отражающих нападение БПЛА на поле боя с помощью имеющегося у них легкого орудия. "Использование различных типов оружия в таком качестве на Украине увеличило для нас спрос на покупки дробовиков в противодронной конфигурации - мы получили много запросов от стран НАТО с целью узнать о них побольше", - приводит издание слова главы отдела продаж итальянского производителя ручного стрелкового оружия Benelli Мауро Делла Костанца. Как отмечает Defense News, компания Benelli уже занимается поставками дробовиков с боеприпасами, предназначенными для сбивания небольших движущихся целей на расстоянии от 80 до 120 метров, они уже есть на вооружении Франции и Италии. Также издание сообщает, что бельгийский производитель огнестрельного оружия FN Herstal разработал систему для защиты от дронов. По сведениям издания, производители такого оружия отмечают среди его сильных сторон экономичность и простоту эксплуатации.

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

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в мире, технологии, украина, франция, италия, нато