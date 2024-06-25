https://ria.ru/20240625/opasnost-1955220717.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области вечером в понедельник, отменена, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:15

2024-06-25T07:15

2024-06-25T07:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области вечером в понедельник, отменена, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 23.29 мск понедельника."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/opasnost-1955216565.html

курская область

россия

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, алексей смирнов (политик)