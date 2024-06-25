https://ria.ru/20240625/opasnost-1955220717.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области вечером в понедельник, отменена, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:15
2024-06-25T07:15
2024-06-25T07:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области вечером в понедельник, отменена, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 23.29 мск понедельника."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/opasnost-1955216565.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА, объявленную вечером 24 мая