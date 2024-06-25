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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:12
2024-06-25T07:12
2024-06-25T07:12
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 3.52 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области спустя три часа отменили опасность атаки беспилотников