https://ria.ru/20240625/opasnost-1955220309.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:12

2024-06-25T07:12

2024-06-25T07:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 3.52 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/reanimatsiya-1955218140.html

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белгородская область, белгород, россия, вооруженные силы украины, безопасность