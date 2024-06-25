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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/opasnost-1955220309.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:12
2024-06-25T07:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 3.52 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/reanimatsiya-1955218140.html
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белгородская область, белгород, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области спустя три часа отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие" в парке Белгорода
Указатель Укрытие в парке Белгорода - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель "Укрытие" в парке Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Белгородской области ночью во вторник, отменена, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 3.52 мск.
"РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Последствия атаки БПЛА в Яковлевском городском округе Белгородской области. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации
Вчера, 06:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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