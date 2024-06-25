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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области вечером в понедельник, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:19
2024-06-25T06:19
2024-06-25T06:30
специальная военная операция на украине
воронежская область
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безопасность
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области вечером в понедельник, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 23.40 мск понедельника."Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.Ранее глава региона сообщил, что ПВО уничтожила ночью в Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа, предварительно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
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