https://ria.ru/20240625/opasnost-1955216565.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области вечером в понедельник, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:19

2024-06-25T06:19

2024-06-25T06:30

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области вечером в понедельник, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Опасность атаки беспилотников в регионе объявили в 23.40 мск понедельника."Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.Ранее глава региона сообщил, что ПВО уничтожила ночью в Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа, предварительно, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html

воронежская область

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)