https://ria.ru/20240625/opasnost-1955202185.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:44

2024-06-25T01:44

2024-06-25T01:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС региона.Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.07 мск понедельника."Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, безопасность, вооруженные силы украины