https://ria.ru/20240625/opasnost-1955202185.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:44
2024-06-25T01:44
2024-06-25T01:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Белгородской области, сообщает в Telegram-канале ГУМЧС региона.Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.07 мск понедельника."Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области спустя 2,5 часа отменили опасность атаки БПЛА