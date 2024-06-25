https://ria.ru/20240625/opasnost-1955198067.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности атаки объявлен на всей территории Белгородской области спустя 5 минут, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:28

2024-06-25T00:28

2024-06-25T00:39

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности атаки объявлен на всей территории Белгородской области спустя 5 минут, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.Ракетная опасность на всей территории Белгородской области была объявлена в 0.19 мск."На всей территории Белгородской области отменён сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 0.24 мск.

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, происшествия