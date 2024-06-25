https://ria.ru/20240625/opasnost-1955198067.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности атаки объявлен на всей территории Белгородской области спустя 5 минут, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:28
2024-06-25T00:28
2024-06-25T00:39
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безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности атаки объявлен на всей территории Белгородской области спустя 5 минут, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.Ракетная опасность на всей территории Белгородской области была объявлена в 0.19 мск."На всей территории Белгородской области отменён сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 0.24 мск.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955196936.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгородской области отменили спустя пять минут