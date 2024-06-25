https://ria.ru/20240625/opasnost-1955197655.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:22
2024-06-25T00:22
2024-06-25T00:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в регионе объявили и опасность атаки БПЛА."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/belgorod-1955196936.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности