https://ria.ru/20240625/opasnost-1955197655.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:22

2024-06-25T00:22

2024-06-25T00:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в регионе объявили и опасность атаки БПЛА."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/belgorod-1955196936.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины