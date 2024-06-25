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На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову - РИА Новости, 25.06.2024
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20:26 25.06.2024 (обновлено: 20:27 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/okladnikova-1955439483.html
На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову
На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову - РИА Новости, 25.06.2024
На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову
Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова назначена первым заместителем министра финансов, на должности заместителей, в свою очередь, назначены... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:26
2024-06-25T20:27
политика
справки
россия
ирина окладникова
елена яковлева
леонид горнин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова назначена первым заместителем министра финансов, на должности заместителей, в свою очередь, назначены Алексей Липаев и Елена Яковлева, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Окладникову Ирину Андреевну первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности... Назначить Липаева Алексея Анатольевича заместителем министра финансов Российской Федерации... Назначить Яковлеву Елену Павловну заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжениях правительства РФ. Ранее должность первого замминистра финансов занимал Леонид Горнин. А в середине июня президент России Владимир Путин назначил его первым замминистра обороны.
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политика, справки, россия, ирина окладникова, елена яковлева, леонид горнин
Политика, Справки, Россия, Ирина Окладникова, Елена Яковлева, Леонид Горнин
На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову

Замглавы Минфина Окладникова стала первым замминистра

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИрина Окладникова
Ирина Окладникова - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Ирина Окладникова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова назначена первым заместителем министра финансов, на должности заместителей, в свою очередь, назначены Алексей Липаев и Елена Яковлева, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Окладникову Ирину Андреевну первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности... Назначить Липаева Алексея Анатольевича заместителем министра финансов Российской Федерации... Назначить Яковлеву Елену Павловну заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в распоряжениях правительства РФ.
Ранее должность первого замминистра финансов занимал Леонид Горнин. А в середине июня президент России Владимир Путин назначил его первым замминистра обороны.
Алексей Шило - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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ПолитикаСправкиРоссияИрина ОкладниковаЕлена ЯковлеваЛеонид Горнин
 
 
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