Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/oge-1955390928.html
Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде
Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.06.2024
Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде
Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:45
2024-06-25T16:45
общество
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт развития образования после сорванного основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая ученики 9-х классов, пришедшие на государственную итоговую аттестацию по биологии, информатике, химии и обществознанию, несколько часов дожидались, пока им раздадут бланки с заданиями. Около 4,5 тысяч человек вообще не смогли сдать экзамен. В итоге школьникам разрешили пересдать экзамен в конце мая или в начале июня. "Внесено представление заместителю губернатора региона, курирующему направление образования, а также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Нижегородского института развития образования, который отвечает за организационное обеспечение экзамена", - заявила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240530/oge-1949463315.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область
Общество, Нижегородская область
Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде

На Нижегородский институт развития образования завели дело после сорванного ОГЭ

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт развития образования после сорванного основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая ученики 9-х классов, пришедшие на государственную итоговую аттестацию по биологии, информатике, химии и обществознанию, несколько часов дожидались, пока им раздадут бланки с заданиями. Около 4,5 тысяч человек вообще не смогли сдать экзамен. В итоге школьникам разрешили пересдать экзамен в конце мая или в начале июня.
"Внесено представление заместителю губернатора региона, курирующему направление образования, а также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Нижегородского института развития образования, который отвечает за организационное обеспечение экзамена", - заявила собеседница агентства.
Учащиеся принимают участие в сдаче экзамена - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Москве при сдаче ОГЭ по физике часть вариантов не загрузилась
30 мая, 17:33
 
ОбществоНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала