https://ria.ru/20240625/oge-1955390928.html

Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде

Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.06.2024

Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:45

2024-06-25T16:45

2024-06-25T16:45

общество

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт развития образования после сорванного основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая ученики 9-х классов, пришедшие на государственную итоговую аттестацию по биологии, информатике, химии и обществознанию, несколько часов дожидались, пока им раздадут бланки с заданиями. Около 4,5 тысяч человек вообще не смогли сдать экзамен. В итоге школьникам разрешили пересдать экзамен в конце мая или в начале июня. "Внесено представление заместителю губернатора региона, курирующему направление образования, а также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Нижегородского института развития образования, который отвечает за организационное обеспечение экзамена", - заявила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240530/oge-1949463315.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область