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Офицер рассказал удивительную историю выживания после ранения на передовой
Офицер рассказал удивительную историю выживания после ранения на передовой - РИА Новости, 25.06.2024
Офицер рассказал удивительную историю выживания после ранения на передовой
Российский офицер с позывным Кайтыр рассказал RT, как в одиночку выживал пять дней после атаки беспилотников ВСУ. Инцидент произошел в апреле, говорится в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:39
2024-06-25T14:39
2024-06-25T14:58
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский офицер с позывным Кайтыр рассказал RT, как в одиночку выживал пять дней после атаки беспилотников ВСУ. Инцидент произошел в апреле, говорится в материале. Его и двух рядовых атаковали сразу несколько украинских дронов. Он скомандовал подчиненным разбежаться — один солдат укрылся у расположенного неподалеку здания, а второй успел отступить. Однако сам офицер получил тяжелые ранения: его контузило и ранило в ноги и руки. Офицер рассказал, что пять дней пролежал недалеко от позиций ВСУ, пока его сослуживцы пытались к нему прорваться. Чтобы не попасть в плен, он не подавал признаков жизни, а также сжег страницы в военном билете, где были написаны адреса и телефоны. Чтобы выжить, все эти дни он пил только росу: воды и еды не было."Я понимал, что для противника взять в плен офицера — большая удача, и не мог им такое удовольствие доставить. Под голову положил гранату, чтобы наверняка. Если бы противник нашел меня, я бы дернул чеку", — сказал он.Впоследствии группе российских военных удалось прорваться к Кайтыру и начать эвакуацию.
https://ria.ru/20240111/voennyy-1920812645.html
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Офицер рассказал удивительную историю выживания после ранения на передовой
RT: раненый офицер ВС РФ рассказал, как выживал пять дней после атаки БПЛА
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Российский офицер с позывным Кайтыр рассказал RT
, как в одиночку выживал пять дней после атаки беспилотников ВСУ.
Инцидент произошел в апреле, говорится в материале. Его и двух рядовых атаковали сразу несколько украинских дронов. Он скомандовал подчиненным разбежаться — один солдат укрылся у расположенного неподалеку здания, а второй успел отступить. Однако сам офицер получил тяжелые ранения: его контузило и ранило в ноги и руки.
Офицер рассказал, что пять дней пролежал недалеко от позиций ВСУ, пока его сослуживцы пытались к нему прорваться. Чтобы не попасть в плен, он не подавал признаков жизни, а также сжег страницы в военном билете, где были написаны адреса и телефоны. Чтобы выжить, все эти дни он пил только росу: воды и еды не было.
"Я понимал, что для противника взять в плен офицера — большая удача, и не мог им такое удовольствие доставить. Под голову положил гранату, чтобы наверняка. Если бы противник нашел меня, я бы дернул чеку", — сказал он.
Впоследствии группе российских военных удалось прорваться к Кайтыру и начать эвакуацию.