https://ria.ru/20240625/obstrel-1955345588.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 25.06.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, из них два – кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:42
2024-06-25T14:42
2024-06-25T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, из них два – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 12:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 м", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram – канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram - канале, что обстрел центра города повредил остекление многоквартирного дома. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли центр Горловки, поврежден многоквартирный дом