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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/obstrel-1955222632.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:39
2024-06-25T07:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ранее в 5.30 был обстрелян Никитовский район этого города двумя такими же снарядами, а в 6.50 – Петровский район Донецка. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ранее в 5.30 был обстрелян Никитовский район этого города двумя такими же снарядами, а в 6.50 – Петровский район Донецка.
О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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