https://ria.ru/20240625/obstrel-1955222632.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.06.2024

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:39

2024-06-25T07:39

2024-06-25T07:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ранее в 5.30 был обстрелян Никитовский район этого города двумя такими же снарядами, а в 6.50 – Петровский район Донецка. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия