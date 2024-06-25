https://ria.ru/20240625/obstrel-1955222632.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:39
2024-06-25T07:39
2024-06-25T07:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ранее в 5.30 был обстрелян Никитовский район этого города двумя такими же снарядами, а в 6.50 – Петровский район Донецка. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами натовского калибра