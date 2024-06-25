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Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 25.06.2024 (обновлено: 22:00 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/obschina-1955450454.html
Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России
Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России - РИА Новости, 25.06.2024
Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России
Корейская община в Херсонской области рада приходу России, потому что евромайдан был обманом и ловушкой для Украины, заявил РИА Новости член организации,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:51
2024-06-25T22:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
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СКАДОВСК, 25 июн - РИА Новости. Корейская община в Херсонской области рада приходу России, потому что евромайдан был обманом и ловушкой для Украины, заявил РИА Новости член организации, предприниматель и общественный деятель Павел Ким. "Оранжевая революция, так называлось, а потом переросло в Евромайдан, я был противником всего этого, причем ярым противником. Я изначально тогда и понимал, что это просто какая-то ловушка для Украины, когда прямым текстом нам говорят, что это не Евросоюз, это Евроассоциация", - вспоминает 2014 год Павел Ким. Предприниматель также объяснил, что Украину были готовы принять в Европейские организации только как рынок сбыта, а не полноценного экономического партнёра. "Европа - это такой налаженный организм, где переизбыток сыграет очень большое расстройство, и поэтому у них очень большое квотированние. А с Украиной, как её представляли под Евроассоциацией, это не сработало бы никак. В любом случае не дали бы провоз сельскохозяйственной продукции на свободные рынки Европы, потому что это нарушило бы баланс... А мы, как страна, не готовая к таким стандартам, стали бы, наоборот, рынком для Европы, что пагубно отразилось бы на нас", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что был рад тому, что пришла Россия, которая, по его словам, наконец-то, наведет тут порядок.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область
Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России

Корейская община Херсонской области рада приходу РФ, так как майдан был обманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СКАДОВСК, 25 июн - РИА Новости. Корейская община в Херсонской области рада приходу России, потому что евромайдан был обманом и ловушкой для Украины, заявил РИА Новости член организации, предприниматель и общественный деятель Павел Ким.
"Оранжевая революция, так называлось, а потом переросло в Евромайдан, я был противником всего этого, причем ярым противником. Я изначально тогда и понимал, что это просто какая-то ловушка для Украины, когда прямым текстом нам говорят, что это не Евросоюз, это Евроассоциация", - вспоминает 2014 год Павел Ким.
Предприниматель также объяснил, что Украину были готовы принять в Европейские организации только как рынок сбыта, а не полноценного экономического партнёра.
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"Европа - это такой налаженный организм, где переизбыток сыграет очень большое расстройство, и поэтому у них очень большое квотированние. А с Украиной, как её представляли под Евроассоциацией, это не сработало бы никак. В любом случае не дали бы провоз сельскохозяйственной продукции на свободные рынки Европы, потому что это нарушило бы баланс... А мы, как страна, не готовая к таким стандартам, стали бы, наоборот, рынком для Европы, что пагубно отразилось бы на нас", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что был рад тому, что пришла Россия, которая, по его словам, наконец-то, наведет тут порядок.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская область
 
 
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