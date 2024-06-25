https://ria.ru/20240625/obschina-1955450454.html

Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России

Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России - РИА Новости, 25.06.2024

Корейская община в Херсонской области заявила о радости от прихода России

Корейская община в Херсонской области рада приходу России, потому что евромайдан был обманом и ловушкой для Украины, заявил РИА Новости член организации,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:51

2024-06-25T21:51

2024-06-25T22:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

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СКАДОВСК, 25 июн - РИА Новости. Корейская община в Херсонской области рада приходу России, потому что евромайдан был обманом и ловушкой для Украины, заявил РИА Новости член организации, предприниматель и общественный деятель Павел Ким. "Оранжевая революция, так называлось, а потом переросло в Евромайдан, я был противником всего этого, причем ярым противником. Я изначально тогда и понимал, что это просто какая-то ловушка для Украины, когда прямым текстом нам говорят, что это не Евросоюз, это Евроассоциация", - вспоминает 2014 год Павел Ким. Предприниматель также объяснил, что Украину были готовы принять в Европейские организации только как рынок сбыта, а не полноценного экономического партнёра. "Европа - это такой налаженный организм, где переизбыток сыграет очень большое расстройство, и поэтому у них очень большое квотированние. А с Украиной, как её представляли под Евроассоциацией, это не сработало бы никак. В любом случае не дали бы провоз сельскохозяйственной продукции на свободные рынки Европы, потому что это нарушило бы баланс... А мы, как страна, не готовая к таким стандартам, стали бы, наоборот, рынком для Европы, что пагубно отразилось бы на нас", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что был рад тому, что пришла Россия, которая, по его словам, наконец-то, наведет тут порядок.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, херсонская область