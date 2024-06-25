https://ria.ru/20240625/obrascheniya-1955323103.html
Посольство России в Кении не получало обращений от россиян
Посольство России в Кении не получало обращений от россиян - РИА Новости, 25.06.2024
Посольство России в Кении не получало обращений от россиян
Обращений от россиян не поступало в посольство РФ в Кении на фоне протестов, по информации дипмиссии, граждане России не пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:05
2024-06-25T14:05
2024-06-25T15:14
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обращений от россиян не поступало в посольство РФ в Кении на фоне протестов, по информации дипмиссии, граждане России не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве. В прошлый вторник издание Star сообщало, что в столице Кении был организован протест против повышения налогов. Отмечалось, что местная полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали, информировало в субботу издание Citizen Digital. По информации посольства РФ, во вторник в центре Найроби, столицы Кении, собираются протестующие, местами происходят локальные столкновения с полицейскими. В дипмиссии подчеркнули, что протест нельзя назвать централизованным. "Обращений от российских граждан мы не получали каких-то", - рассказали агентству в посольстве, добавив, что среди россиян нет пострадавших из-за протестов. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, россия, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Россия, Найроби (город), Протесты в Кении
Посольство России в Кении не получало обращений от россиян
Посольство в Кении: обращений от россиян на фоне протестов не поступало
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обращений от россиян не поступало в посольство РФ в Кении на фоне протестов, по информации дипмиссии, граждане России не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве.
В прошлый вторник издание Star сообщало, что в столице Кении был организован протест против повышения налогов. Отмечалось, что местная полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби
для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали, информировало в субботу издание Citizen Digital.
По информации посольства РФ, во вторник в центре Найроби, столицы Кении, собираются протестующие, местами происходят локальные столкновения с полицейскими. В дипмиссии подчеркнули, что протест нельзя назвать централизованным.
"Обращений от российских граждан мы не получали каких-то", - рассказали агентству в посольстве, добавив, что среди россиян нет пострадавших из-за протестов.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.