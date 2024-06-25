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"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2024
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01:40 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ni-1955201395.html
"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО
"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2024
"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО
Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T01:40
2024-06-25T01:40
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest."На ее (Украины. — Прим. ред.) пути (к членству в НАТО. — Прим. ред.) стоит &lt;...&gt; Статья пятая (Североатлантического договора. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведет &lt;...&gt; к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно", — считает он.Как отметил Атламазоглу, Киеву мешает именно то, ради чего он и стремиться попасть в НАТО — обязательства по коллективной обороне. По его мнению, вступление Украины в военный блок может привести к нежелательному для альянса прямому столкновению с Россией."Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией", — подчеркнул журналист.Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими странами НАТО вокруг формулировки формулировки о членстве Украины в альянсе. По данным канала, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240623/nato-1954871058.html
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в мире, украина, россия, нато, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, США
"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО

NI: устав блока не позволит Киеву получить членство в НАТО на саммите

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest.
"На ее (Украины. — Прим. ред.) пути (к членству в НАТО. — Прим. ред.) стоит <...> Статья пятая (Североатлантического договора. — Прим. ред.). <...> Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведет <...> к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно", — считает он.
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Как отметил Атламазоглу, Киеву мешает именно то, ради чего он и стремиться попасть в НАТО — обязательства по коллективной обороне. По его мнению, вступление Украины в военный блок может привести к нежелательному для альянса прямому столкновению с Россией.
«
"Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией", — подчеркнул журналист.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими странами НАТО вокруг формулировки формулировки о членстве Украины в альянсе. По данным канала, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
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