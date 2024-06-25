https://ria.ru/20240625/ni-1955201395.html

"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО

"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2024

"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО

Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T01:40

2024-06-25T01:40

2024-06-25T01:40

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest."На ее (Украины. — Прим. ред.) пути (к членству в НАТО. — Прим. ред.) стоит <...> Статья пятая (Североатлантического договора. — Прим. ред.). <...> Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведет <...> к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно", — считает он.Как отметил Атламазоглу, Киеву мешает именно то, ради чего он и стремиться попасть в НАТО — обязательства по коллективной обороне. По его мнению, вступление Украины в военный блок может привести к нежелательному для альянса прямому столкновению с Россией."Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией", — подчеркнул журналист.Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими странами НАТО вокруг формулировки формулировки о членстве Украины в альянсе. По данным канала, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240623/nato-1954871058.html

https://ria.ru/20240621/tramp-1954414210.html

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