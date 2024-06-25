"Стоит на пути": в США раскрыли, что ждет Киев на июльском саммите НАТО
NI: устав блока не позволит Киеву получить членство в НАТО на саммите
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Опасения по поводу применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest.
"На ее (Украины. — Прим. ред.) пути (к членству в НАТО. — Прим. ред.) стоит <...> Статья пятая (Североатлантического договора. — Прим. ред.). <...> Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведет <...> к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно", — считает он.
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Как отметил Атламазоглу, Киеву мешает именно то, ради чего он и стремиться попасть в НАТО — обязательства по коллективной обороне. По его мнению, вступление Украины в военный блок может привести к нежелательному для альянса прямому столкновению с Россией.
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"Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией", — подчеркнул журналист.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими странами НАТО вокруг формулировки формулировки о членстве Украины в альянсе. По данным канала, американские и немецкие чиновники выступили с предложением о том, чтобы в ходе предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, а не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и ряд стран Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.