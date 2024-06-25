Рейтинг@Mail.ru
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 25.06.2024 (обновлено: 15:14 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 25.06.2024
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полицейские в Кении используют слезоточивый газ, а также начали применение резиновых пуль для разгона протестующих против повышения налогов в столице страны... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:56
2024-06-25T15:14
в мире
кения
найроби (город)
протесты в кении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954858498_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5cfc0eb40f12ca269243217d1446e4a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейские в Кении используют слезоточивый газ, а также начали применение резиновых пуль для разгона протестующих против повышения налогов в столице страны Найроби, сообщает местная газета Star. "Полиция швыряла баллончики со слезоточивым газом в протестующих", - пишет издание. По его сведениям, из-за протестов в городе Кисуму с утра закрыты многие предприятия, включая магазины, а также парализовано движение транспорта. В свою очередь журналисты агентства Франс Пресс передают, что полиция начала применять резиновые пули для разгона протестующих в Найроби. Президент Кении Уильям Руто заявил 23 июня, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы. Издание Citizen Digital сообщило 22 июня, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 человек пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога в 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954858498_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_989fbe46c5e40303ad5428dec4f2e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Найроби применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих

© AP Photo / Andrew KasukuУчастники акции протеста в Найроби, Кения
Участники акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Andrew Kasuku
Участники акции протеста в Найроби, Кения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейские в Кении используют слезоточивый газ, а также начали применение резиновых пуль для разгона протестующих против повышения налогов в столице страны Найроби, сообщает местная газета Star.
«
"Полиция швыряла баллончики со слезоточивым газом в протестующих", - пишет издание.
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Президент Кении готов к диалогу с протестующими
23 июня, 14:48
По его сведениям, из-за протестов в городе Кисуму с утра закрыты многие предприятия, включая магазины, а также парализовано движение транспорта.
В свою очередь журналисты агентства Франс Пресс передают, что полиция начала применять резиновые пули для разгона протестующих в Найроби.
Президент Кении Уильям Руто заявил 23 июня, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы.
Издание Citizen Digital сообщило 22 июня, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 человек пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога в 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
Вчера, 14:42
 
В миреКенияНайроби (город)Протесты в Кении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала