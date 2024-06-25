https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html

В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 25.06.2024

В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полицейские в Кении используют слезоточивый газ, а также начали применение резиновых пуль для разгона протестующих против повышения налогов в столице страны... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:56

2024-06-25T14:56

2024-06-25T15:14

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейские в Кении используют слезоточивый газ, а также начали применение резиновых пуль для разгона протестующих против повышения налогов в столице страны Найроби, сообщает местная газета Star. "Полиция швыряла баллончики со слезоточивым газом в протестующих", - пишет издание. По его сведениям, из-за протестов в городе Кисуму с утра закрыты многие предприятия, включая магазины, а также парализовано движение транспорта. В свою очередь журналисты агентства Франс Пресс передают, что полиция начала применять резиновые пули для разгона протестующих в Найроби. Президент Кении Уильям Руто заявил 23 июня, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы. Издание Citizen Digital сообщило 22 июня, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 человек пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога в 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html

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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении