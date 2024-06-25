https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html

Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промышленных предприятий Москвы

Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промышленных предприятий Москвы - РИА Новости, 25.06.2024

Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промышленных предприятий Москвы

Участниками нацпроекта "Производительность труда" с начала 2024 года стали 53 предприятия столичной обрабатывающей промышленности, при этом 26 компаний... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:15

2024-06-25T09:15

2024-06-25T09:26

мария багреева

москва

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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Участниками нацпроекта "Производительность труда" с начала 2024 года стали 53 предприятия столичной обрабатывающей промышленности, при этом 26 компаний завершили первый этап проекта, сэкономив благодаря участию в нем в общей сложности более 0,5 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.По ее словам, предприятия обрабатывающей промышленности принимают наиболее активное участие в нацпроекте "Производительность труда". "За 2,5 года к нему присоединилось 228 предприятий этой отрасли, в том числе 53 – только с начала 2024 года. За пять месяцев этого года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта. Благодаря оптимизации бизнес-процессов они смогли увеличить выработку в среднем на 36%, более чем на треть ускорить выпуск продукции и сократить неиспользуемые запасы", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Общий экономический эффект от участия предприятий обрабатывающей промышленности в нацпроекте составил порядка 569 миллионов рублей, подчеркнула заммэра, добавив, что после завершения пилотной фазы они распространят полученный опыт на все свои процессы.Благодаря инструментам нацпроекта свою эффективность улучшил столичный производитель оборудования для регулирования микроклимата, который на 90% увеличил выпуск внутрипольных конвекторов для обогрева помещений, следует из пресс-релиза. В нем также упоминается, что участвующий в проекте производитель микроэлектроники на 65% увеличил производство счетчиков электроэнергии.В свою очередь, московская компания, выполняющая инженерно-технические работы в области очистки сточных вод и водоподготовки, вдвое ускорила процесс создания рабочей конструкторской документации – сейчас этот процесс занимает 200 часов, а не 366 часов, как было ранее, уточняется в сообщении.Нацпроект "Производительность труда" – мера государственной поддержки бизнеса, которая в столице реализуется с начала 2022 года за счет средств городского бюджета. Она способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и сокращению производственных издержек. До конца 2024 года в нацпроекте смогут принять участие 419 предприятий.

https://ria.ru/20240621/bagreeva-1954404957.html

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мария багреева, москва