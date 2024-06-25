https://ria.ru/20240625/napadenie-1955461048.html

Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис

Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис - РИА Новости, 25.06.2024

Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис

Неизвестные напали на региональный офис самой крупной оппозиционной партии Грузии - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:14

2024-06-25T23:14

2024-06-25T23:14

в мире

грузия

поти

тбилиси

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Неизвестные напали на региональный офис самой крупной оппозиционной партии Грузии - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в городе Поти, сообщили в самой ЕНД. Ранее нападение на главный офис партии произошло в начале июня в Тбилиси. Тогда МВД Грузии возбудило по факту уголовное дело. "Мы обнаружили, что окна разбиты. Это не случайность и не вина плохой погоды, в окне было двойное стекло. Явно, что в него несколько раз бросали тяжелый предмет. Это центральная улица, тут повсюду камеры, и нетрудно будет увидеть, кто это сделал, но у меня нет надежды на расследование, потому что всё это поощряется правительством", - заявил председатель регионального офиса в Поти Давид Хомерики журналистам.

https://ria.ru/20240625/gruziya-1955404110.html

грузия

поти

тбилиси

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в мире, грузия, поти, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение