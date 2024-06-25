https://ria.ru/20240625/napadenie-1955461048.html
Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис
Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис - РИА Новости, 25.06.2024
Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис
Неизвестные напали на региональный офис самой крупной оппозиционной партии Грузии - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:14
2024-06-25T23:14
2024-06-25T23:14
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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Неизвестные напали на региональный офис самой крупной оппозиционной партии Грузии - партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в городе Поти, сообщили в самой ЕНД. Ранее нападение на главный офис партии произошло в начале июня в Тбилиси. Тогда МВД Грузии возбудило по факту уголовное дело. "Мы обнаружили, что окна разбиты. Это не случайность и не вина плохой погоды, в окне было двойное стекло. Явно, что в него несколько раз бросали тяжелый предмет. Это центральная улица, тут повсюду камеры, и нетрудно будет увидеть, кто это сделал, но у меня нет надежды на расследование, потому что всё это поощряется правительством", - заявил председатель регионального офиса в Поти Давид Хомерики журналистам.
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в мире, грузия, поти, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Поти, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Оппозиционная партия в Грузии сообщила о нападении на ее офис
Оппозиционная партия Саакашвили сообщила о нападении на ее офис в Поти