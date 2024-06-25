https://ria.ru/20240625/naemniki-1955257209.html

Наемников "Грузинского легиона"* готовят в Польше, рассказал активист

Наемников "Грузинского легиона"* готовят в Польше, рассказал активист - РИА Новости, 25.06.2024

Наемников "Грузинского легиона"* готовят в Польше, рассказал активист

Наемников для "Грузинского национального легиона"*, воюющего на стороне Украины, вербуют в Европе и готовят в Польше, рассказал журналистам прибывший в ЛНР... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:06

2024-06-25T11:06

2024-06-25T12:30

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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Наемников для "Грузинского национального легиона"*, воюющего на стороне Украины, вербуют в Европе и готовят в Польше, рассказал журналистам прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе. "Есть "Грузинский легион"* — этот легион создали сторонники сумасшедшего Саакашвили, когда он из Грузии бежал. Очень маловероятно, чтобы из Грузии кто-то поехал туда воевать. Из Европы, которые находятся там грузины, их вербуют, они приезжают в Польшу, их месяц готовят, обещают три тысячи долларов, что они не будут на первой линии, но они перебрасывают их потом туда", — сказал он. По словам Абуладзе, из-за давления Запада наемников невозможно привлечь к уголовной ответственности непосредственно в Грузии, хотя это и предусматривает местное законодательство. При этом активист выразил надежду, что в скором времени эта ситуация может измениться. Активисты из США и Грузии, выступающие за налаживание дипломатических отношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы собрать факты о преступлениях Киева против жителей Донбасса и зафиксировать последствия атак, совершенных, в том числе, с использованием западного вооружения. "Грузинский национальный легион"* создан в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. В середине июня Южный окружной военный суд признал его террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240321/vsu-1934595838.html

https://ria.ru/20240415/snayper-1940196887.html

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