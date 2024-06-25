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В Москве после лечения от ботулизма выписали 177 человек - РИА Новости, 25.06.2024
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17:58 25.06.2024 (обновлено: 18:06 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/moskva-1955409309.html
В Москве после лечения от ботулизма выписали 177 человек
В Москве после лечения от ботулизма выписали 177 человек - РИА Новости, 25.06.2024
В Москве после лечения от ботулизма выписали 177 человек
Из больниц Москвы после прохождения курса лечения от ботулизма выписано 177 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:58
2024-06-25T18:06
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из больниц Москвы после прохождения курса лечения от ботулизма выписано 177 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве."В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек", - говорится в сообщении на сайте.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм - острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954055245.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Москве после лечения от ботулизма выписали 177 человек

Из больниц Москвы после курса лечения от ботулизма выписали 177 человек

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Из больниц Москвы после прохождения курса лечения от ботулизма выписано 177 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.
"В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек", - говорится в сообщении на сайте.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм - острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
Сотрудники СК России проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить продукцию
19 июня, 17:40
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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