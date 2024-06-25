https://ria.ru/20240625/moskva-1955340937.html
Более шести тысяч подъездов отремонтировали в Москве с начала 2024 года
Более шести тысяч подъездов отремонтировали в Москве с начала 2024 года - РИА Новости, 25.06.2024
Более шести тысяч подъездов отремонтировали в Москве с начала 2024 года
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года более 6 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:32
2024-06-25T14:32
2024-06-25T14:32
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года более 6 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячах подъездов, из них более 6 тысяч уже отремонтированы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20240624/moskva-1955111454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года более 6 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячах подъездов, из них более 6 тысяч уже отремонтированы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - отметил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.