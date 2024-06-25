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Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных - РИА Новости, 25.06.2024
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11:21 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html
Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных
Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных - РИА Новости, 25.06.2024
Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных
Мошенники начали использовать выдуманную "Единую медицинскую службу" для получения доступа к аккаунту граждан на Госуслугах, сообщила РИА Новости куратор... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:21
2024-06-25T11:21
общество
алла храпунова
пособие по безработице
технологии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники начали использовать выдуманную "Единую медицинскую службу" для получения доступа к аккаунту граждан на Госуслугах, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Мошенники звонят с мобильного, представляются Единой медицинской службой и спрашивают о том, когда абонент проходил флюорографию. Когда они получают ответ, что исследование проводилось в 2024 году, удивляются и сообщают, что в общей базе указан 2022 год. Якобы для уточнения данных у жертвы просят номер СНИЛС", - рассказала Храпунова. "При отказе его предоставить, предлагают провести обновление через сервис Госуслуг, для чего просят сообщить код из СМС. Код приходит от сервиса Госуслуг и, если его сообщить злоумышленникам, аккаунт будет взломан", - пояснила она. Тема необходимости ежегодного прохождения флюорографии и диспансеризации является частью нацпроекта "Здравоохранение". Эксперт отметила, что об этом активно говорят в общественном пространстве, руководство страны, медицинские специалисты, правительство выделяет региональным медучреждениям дополнительные средства, ведется пропаганда ее бесплатной основы в поликлиниках. "Мы в течение полутора месяцев фиксировали звонки из "поликлиник" с предложениями записи на флюорографию по месту жительства. Для записи требовался сначала СНИЛС, а затем также код из СМС. Бдительные граждане перезванивали в поликлиники, где выяснялось, что их сотрудники не звонят с такими предложениями, а номера кабинетов не совпадают. Информация об этом мгновенно распространилась в сети", - рассказала Храпунова. Позже мошенники внесли корректировки в легенду. По словам эксперта, теперь они используют выдуманное ведомство "Единая медицинская служба". Как считает Храпунова, это может усыпить бдительность жертв, так как единых реестров по многим направлениям стало достаточно много и их упоминание привычно для слуха. "Кроме того, у абонентов не так быстро срабатывает реакция проверить информацию, чем когда они слышат номер знакомой им поликлиники", - пояснила Храпунова. Также, по словам эксперта, в новой легенде мошенники оставляют себе комфортную лазейку от ошибок информационного посыла. "Они звонят жертве с напоминанием, что надо пройти обследование, и, если жертва говорит, что делала недавно, то можно сослаться на ошибку в списках, а если и правда не проходили, то предложить "запись на обследование". В обоих случаях вполне обоснованно, по словам мошенников, "нужен" и СНИЛС, и код из СМС", - отметила Храпунова. Эксперт призывает помнить, что не существует Единой медицинской службы, списков контроля прохождения флюорографии, а записываться на прием и обследование или нет – пациент решает сам и никто не вправе его контролировать и принуждать, никакие обзвоны с этой целью не производятся. "Ни в коем случае никогда нельзя сообщать по телефону свои личные данные и коды из СМС", - предупредила Храпунова.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
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общество, алла храпунова, пособие по безработице, технологии
Общество, Алла Храпунова, Пособие по безработице, Технологии
Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных

"Мошеловка": мошенники звонят от "Единой медицинской службы" для хищения данных

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники начали использовать выдуманную "Единую медицинскую службу" для получения доступа к аккаунту граждан на Госуслугах, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Мошенники звонят с мобильного, представляются Единой медицинской службой и спрашивают о том, когда абонент проходил флюорографию. Когда они получают ответ, что исследование проводилось в 2024 году, удивляются и сообщают, что в общей базе указан 2022 год. Якобы для уточнения данных у жертвы просят номер СНИЛС", - рассказала Храпунова.
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"При отказе его предоставить, предлагают провести обновление через сервис Госуслуг, для чего просят сообщить код из СМС. Код приходит от сервиса Госуслуг и, если его сообщить злоумышленникам, аккаунт будет взломан", - пояснила она.
Тема необходимости ежегодного прохождения флюорографии и диспансеризации является частью нацпроекта "Здравоохранение". Эксперт отметила, что об этом активно говорят в общественном пространстве, руководство страны, медицинские специалисты, правительство выделяет региональным медучреждениям дополнительные средства, ведется пропаганда ее бесплатной основы в поликлиниках.
"Мы в течение полутора месяцев фиксировали звонки из "поликлиник" с предложениями записи на флюорографию по месту жительства. Для записи требовался сначала СНИЛС, а затем также код из СМС. Бдительные граждане перезванивали в поликлиники, где выяснялось, что их сотрудники не звонят с такими предложениями, а номера кабинетов не совпадают. Информация об этом мгновенно распространилась в сети", - рассказала Храпунова.
Позже мошенники внесли корректировки в легенду. По словам эксперта, теперь они используют выдуманное ведомство "Единая медицинская служба". Как считает Храпунова, это может усыпить бдительность жертв, так как единых реестров по многим направлениям стало достаточно много и их упоминание привычно для слуха.
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"Кроме того, у абонентов не так быстро срабатывает реакция проверить информацию, чем когда они слышат номер знакомой им поликлиники", - пояснила Храпунова.
Также, по словам эксперта, в новой легенде мошенники оставляют себе комфортную лазейку от ошибок информационного посыла.
"Они звонят жертве с напоминанием, что надо пройти обследование, и, если жертва говорит, что делала недавно, то можно сослаться на ошибку в списках, а если и правда не проходили, то предложить "запись на обследование". В обоих случаях вполне обоснованно, по словам мошенников, "нужен" и СНИЛС, и код из СМС", - отметила Храпунова.
Эксперт призывает помнить, что не существует Единой медицинской службы, списков контроля прохождения флюорографии, а записываться на прием и обследование или нет – пациент решает сам и никто не вправе его контролировать и принуждать, никакие обзвоны с этой целью не производятся.
"Ни в коем случае никогда нельзя сообщать по телефону свои личные данные и коды из СМС", - предупредила Храпунова.
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