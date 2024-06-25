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"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала систему выборов в Молдавии - РИА Новости, 25.06.2024
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19:12 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955427290.html
"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала систему выборов в Молдавии
"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала систему выборов в Молдавии - РИА Новости, 25.06.2024
"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала систему выборов в Молдавии
В молдавском оппозиционном блоке "Победа" заявили, что Венецианская комиссия подвергла критике непрозрачность избирательной системы Молдавии. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:12
2024-06-25T19:12
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. В молдавском оппозиционном блоке "Победа" заявили, что Венецианская комиссия подвергла критике непрозрачность избирательной системы Молдавии. Парламент Молдавии на заседании 26 апреля голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрил законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. "Консультативный орган указывает на непрозрачность и отсутствие контроля в изменениях кодекса: "Венецианская комиссия отмечает частые изменения молдавской избирательной системы и отсутствие в ней прозрачности, это может повлиять на доверие граждан к избирательной системе, а также поспешный процесс принятия закона. Необходимо приложить все усилия для обеспечения надлежащего введения поправок", - цитирует блок "Победа" заключение комиссии. В отчете эксперты также отмечают внимание, что географический охват закона должен быть тщательно продуман, чтобы он не выглядел произвольным и не предоставлял необоснованное преимущество политическому большинству. Оппозиция полагает, что выбор стран для голосования, сделанный правительством Молдавии, ориентирован на те государства, где поддержка ПДС высока. Поэтому такие страны, как Италия и Россия были исключены, несмотря на проживающие там большие диаспоры молдаван. "Венецианская комиссия призывает Молдавию принимать любые будущие поправки к избирательному законодательству с объективно широким количеством согласных с законом людей и после обширных публичных консультаций со всеми сторонами. И делать это задолго до выборов, чтобы обеспечить доверие к избирательному процессу. Комиссия рекомендует расширить действие закона на все страны, "где голосование по почте безопасно и надежно", - говорится в заявлении блока. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953528142.html
https://ria.ru/20240624/moldavia-1955172644.html
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в мире, молдавия, сша, канада, майя санду, венецианская комиссия
В мире, Молдавия, США, Канада, Майя Санду, Венецианская комиссия
"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала систему выборов в Молдавии

"Победа": Венецианская комиссия раскритиковала непрозрачность выборов в Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. В молдавском оппозиционном блоке "Победа" заявили, что Венецианская комиссия подвергла критике непрозрачность избирательной системы Молдавии.
Парламент Молдавии на заседании 26 апреля голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрил законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.
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"Консультативный орган указывает на непрозрачность и отсутствие контроля в изменениях кодекса: "Венецианская комиссия отмечает частые изменения молдавской избирательной системы и отсутствие в ней прозрачности, это может повлиять на доверие граждан к избирательной системе, а также поспешный процесс принятия закона. Необходимо приложить все усилия для обеспечения надлежащего введения поправок", - цитирует блок "Победа" заключение комиссии.
В отчете эксперты также отмечают внимание, что географический охват закона должен быть тщательно продуман, чтобы он не выглядел произвольным и не предоставлял необоснованное преимущество политическому большинству.
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Оппозиция полагает, что выбор стран для голосования, сделанный правительством Молдавии, ориентирован на те государства, где поддержка ПДС высока. Поэтому такие страны, как Италия и Россия были исключены, несмотря на проживающие там большие диаспоры молдаван.
"Венецианская комиссия призывает Молдавию принимать любые будущие поправки к избирательному законодательству с объективно широким количеством согласных с законом людей и после обширных публичных консультаций со всеми сторонами. И делать это задолго до выборов, чтобы обеспечить доверие к избирательному процессу. Комиссия рекомендует расширить действие закона на все страны, "где голосование по почте безопасно и надежно", - говорится в заявлении блока.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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