https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955422881.html

Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным

Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным - РИА Новости, 25.06.2024

Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:56

2024-06-25T18:56

2024-06-25T18:56

в мире

молдавия

дорин речан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_8e39903cf162417b33ec1bee503471ea.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему Украины и Молдавии является исторически важным событием. "Это исторический момент для Молдавии в исторически значимые времена для Европы. Более широкая Европа - значит более безопасная, более мирная, более процветающая Европа. Молдаване вместе с сотнями миллионов европейцев полны решимости строить правовое государство, демократическое общество, общество, которое дает возможности для развития для всех людей", - заявил Речан, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, властям Молдавии нужно не только добиться процветания республики, но и доказать, что она действительно достойна присоединения к Евросоюзу. Речан отметил, что Молдавия уже заботится более чем о 1200 километрах восточной границы ЕС и она продолжит это делать. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз