Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным
Премьер Молдавии Речан назвал переговоры о вступлении в ЕС историческим событием
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему Украины и Молдавии является исторически важным событием.
"Это исторический момент для Молдавии в исторически значимые времена для Европы. Более широкая Европа - значит более безопасная, более мирная, более процветающая Европа. Молдаване вместе с сотнями миллионов европейцев полны решимости строить правовое государство, демократическое общество, общество, которое дает возможности для развития для всех людей", - заявил Речан, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, властям Молдавии нужно не только добиться процветания республики, но и доказать, что она действительно достойна присоединения к Евросоюзу. Речан отметил, что Молдавия уже заботится более чем о 1200 километрах восточной границы ЕС и она продолжит это делать.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.