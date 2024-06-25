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Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным - РИА Новости, 25.06.2024
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18:56 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955422881.html
Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным
Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:56
2024-06-25T18:56
в мире
молдавия
дорин речан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему Украины и Молдавии является исторически важным событием. "Это исторический момент для Молдавии в исторически значимые времена для Европы. Более широкая Европа - значит более безопасная, более мирная, более процветающая Европа. Молдаване вместе с сотнями миллионов европейцев полны решимости строить правовое государство, демократическое общество, общество, которое дает возможности для развития для всех людей", - заявил Речан, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, властям Молдавии нужно не только добиться процветания республики, но и доказать, что она действительно достойна присоединения к Евросоюзу. Речан отметил, что Молдавия уже заботится более чем о 1200 километрах восточной границы ЕС и она продолжит это делать. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html
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в мире, молдавия, дорин речан, евросоюз
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Евросоюз
Премьер Молдавии заявил, что расширение ЕС сделает его более безопасным

Премьер Молдавии Речан назвал переговоры о вступлении в ЕС историческим событием

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что расширение Евросоюза делает его более безопасным и процветающим, поэтому начало переговоров о присоединении к нему Украины и Молдавии является исторически важным событием.
"Это исторический момент для Молдавии в исторически значимые времена для Европы. Более широкая Европа - значит более безопасная, более мирная, более процветающая Европа. Молдаване вместе с сотнями миллионов европейцев полны решимости строить правовое государство, демократическое общество, общество, которое дает возможности для развития для всех людей", - заявил Речан, отвечая на вопросы журналистов.
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По его словам, властям Молдавии нужно не только добиться процветания республики, но и доказать, что она действительно достойна присоединения к Евросоюзу. Речан отметил, что Молдавия уже заботится более чем о 1200 километрах восточной границы ЕС и она продолжит это делать.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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