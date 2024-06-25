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Молдавский блок "Победа" заявил о намерении сплотить оппозицию - РИА Новости, 25.06.2024
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16:31 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955385054.html
Молдавский блок "Победа" заявил о намерении сплотить оппозицию
Молдавский блок "Победа" заявил о намерении сплотить оппозицию - РИА Новости, 25.06.2024
Молдавский блок "Победа" заявил о намерении сплотить оппозицию
Политический блок "Победа" прилагает усилия для объединения оппозиции в Молдавии, чтобы не допустить реализации в стране украинского сценария, а также не... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:31
2024-06-25T16:31
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Политический блок "Победа" прилагает усилия для объединения оппозиции в Молдавии, чтобы не допустить реализации в стране украинского сценария, а также не позволить Майе Санду остаться президентом на второй срок, заявила депутат, исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер. "Политический блок "Победа" делает все возможное, чтобы сплотить оппозиционные силы Молдавии. Мы, невзирая на колоссальное давление со стороны властей, продолжаем свою борьбу за будущее республики, а также обращаемся ко всей оппозиции с призывом объединиться. Не новость ни для кого, что Молдавию ведут по ускоренному украинскому сценарию… Мы должны спасти нашу страну от этих обезумевших людей", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, цель всех здоровых политических сил – не допустить второго мандата Санду. Также Таубер призывает оппозицию бороться с референдумом о евроинтеграции страны. Она полагает, что жители страны должны голосовать против вступления в ЕС. "Мы понимаем, что США и Европа вполне планируют определенные действия на территории нашей страны. Мы постоянно объясняем гражданам, что Молдавия может стать той территорией, на которой они могут начать военные действия чужими руками", - добавила депутат. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951759074.html
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в мире, молдавия, сша, европа, майя санду, марина таубер, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Европа, Майя Санду, Марина Таубер, Евросоюз
Молдавский блок "Победа" заявил о намерении сплотить оппозицию

Таубер: молдавский блок "Победа" намерен сплотить оппозицию в республике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Политический блок "Победа" прилагает усилия для объединения оппозиции в Молдавии, чтобы не допустить реализации в стране украинского сценария, а также не позволить Майе Санду остаться президентом на второй срок, заявила депутат, исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер.
"Политический блок "Победа" делает все возможное, чтобы сплотить оппозиционные силы Молдавии. Мы, невзирая на колоссальное давление со стороны властей, продолжаем свою борьбу за будущее республики, а также обращаемся ко всей оппозиции с призывом объединиться. Не новость ни для кого, что Молдавию ведут по ускоренному украинскому сценарию… Мы должны спасти нашу страну от этих обезумевших людей", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
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По ее словам, цель всех здоровых политических сил – не допустить второго мандата Санду. Также Таубер призывает оппозицию бороться с референдумом о евроинтеграции страны. Она полагает, что жители страны должны голосовать против вступления в ЕС.
"Мы понимаем, что США и Европа вполне планируют определенные действия на территории нашей страны. Мы постоянно объясняем гражданам, что Молдавия может стать той территорией, на которой они могут начать военные действия чужими руками", - добавила депутат.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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