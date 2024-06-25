https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955377572.html

Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию

Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию - РИА Новости, 25.06.2024

Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию

Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале обратилась с открытым письмом к... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:10

2024-06-25T16:10

2024-06-25T16:11

в мире

молдавия

румыния

сша

майя санду

ирина влах

клаус йоханнис

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале обратилась с открытым письмом к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с просьбой дать гарантии, что румынская армия не перейдет реку Прут, которая проходит по границе Румынии и Молдавии. В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы". Она должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду. Ассоциация провела национальную кампанию "Голос народа". По словам Влах, в ходе этой кампании выявили, что одна из самых больших тревог в обществе связана с риском вовлечения Молдавии в сценарии, из-за которых мир в стране окажется под угрозой. В связи с этим в письме к Йоханнису она попросила разъяснить поправки к закону о национальной обороне Румынии, по которым румынской армии предоставляют право войти и на территорию Молдавии, если возникнет необходимость защитить проживающих в ней румынских граждан. "Господин Йоханнис! Многие граждане Республики Молдова относятся к вам с уважением и доверием. Поэтому было бы правильным, если бы из Дворца Котрочень прозвучал четкий месседж жителям Молдовы - месседж о том, что вопреки некоторым заявлениям, румынская армия не перейдет Прут и молдавским гражданам в этом плане беспокоиться не о чем", - говорится в открытом письме, опубликованном Влах. В письме политик пояснила, что публично призвала Санду отчитаться по этому вопросу перед молдавскими гражданами, чтобы они получили полную и объективную информацию и чтобы у них была четкая уверенность, что румынская армия однажды не перейдет Прут. "К сожалению, госпожа Санду проигнорировала эти опасения – возможно, она боялась вас побеспокоить или у нее были другие причины. Так или иначе подобное отношение Майи Санду еще больше подогрело беспокойство молдавских граждан, что и заставило меня обратиться к Вам напрямую", - подчеркивается в обращении к румынскому президенту. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

молдавия

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, ирина влах, клаус йоханнис, нато