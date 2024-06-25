https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955377572.html
Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию
Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию - РИА Новости, 25.06.2024
Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию
Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале обратилась с открытым письмом к... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:10
2024-06-25T16:10
2024-06-25T16:11
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале обратилась с открытым письмом к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с просьбой дать гарантии, что румынская армия не перейдет реку Прут, которая проходит по границе Румынии и Молдавии. В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы". Она должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду. Ассоциация провела национальную кампанию "Голос народа". По словам Влах, в ходе этой кампании выявили, что одна из самых больших тревог в обществе связана с риском вовлечения Молдавии в сценарии, из-за которых мир в стране окажется под угрозой. В связи с этим в письме к Йоханнису она попросила разъяснить поправки к закону о национальной обороне Румынии, по которым румынской армии предоставляют право войти и на территорию Молдавии, если возникнет необходимость защитить проживающих в ней румынских граждан. "Господин Йоханнис! Многие граждане Республики Молдова относятся к вам с уважением и доверием. Поэтому было бы правильным, если бы из Дворца Котрочень прозвучал четкий месседж жителям Молдовы - месседж о том, что вопреки некоторым заявлениям, румынская армия не перейдет Прут и молдавским гражданам в этом плане беспокоиться не о чем", - говорится в открытом письме, опубликованном Влах. В письме политик пояснила, что публично призвала Санду отчитаться по этому вопросу перед молдавскими гражданами, чтобы они получили полную и объективную информацию и чтобы у них была четкая уверенность, что румынская армия однажды не перейдет Прут. "К сожалению, госпожа Санду проигнорировала эти опасения – возможно, она боялась вас побеспокоить или у нее были другие причины. Так или иначе подобное отношение Майи Санду еще больше подогрело беспокойство молдавских граждан, что и заставило меня обратиться к Вам напрямую", - подчеркивается в обращении к румынскому президенту. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html
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в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, ирина влах, клаус йоханнис, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Майя Санду, Ирина Влах, Клаус Йоханнис, НАТО
Главу Румынии попросили дать гарантии, что армия не посягнет на Молдавию
Влах попросила Йоханниса дать гарантии, что румынская армия не перейдет Прут
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости.
Бывшая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии и председатель движения "Платформа Молдова" Ирина Влах в Telegram-канале
обратилась с открытым письмом к президенту Румынии Клаусу Йоханнису с просьбой дать гарантии, что румынская армия не перейдет реку Прут, которая проходит по границе Румынии и Молдавии.
В ноябре прошлого года Влах сообщила, что создает ассоциацию "Платформа Молдовы". Она должна объединить силы оппозиции в борьбе с правящей партией "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду. Ассоциация провела национальную кампанию "Голос народа". По словам Влах, в ходе этой кампании выявили, что одна из самых больших тревог в обществе связана с риском вовлечения Молдавии в сценарии, из-за которых мир в стране окажется под угрозой. В связи с этим в письме к Йоханнису она попросила разъяснить поправки к закону о национальной обороне Румынии, по которым румынской армии предоставляют право войти и на территорию Молдавии, если возникнет необходимость защитить проживающих в ней румынских граждан.
«
"Господин Йоханнис! Многие граждане Республики Молдова относятся к вам с уважением и доверием. Поэтому было бы правильным, если бы из Дворца Котрочень прозвучал четкий месседж жителям Молдовы - месседж о том, что вопреки некоторым заявлениям, румынская армия не перейдет Прут и молдавским гражданам в этом плане беспокоиться не о чем", - говорится в открытом письме, опубликованном Влах.
В письме политик пояснила, что публично призвала Санду отчитаться по этому вопросу перед молдавскими гражданами, чтобы они получили полную и объективную информацию и чтобы у них была четкая уверенность, что румынская армия однажды не перейдет Прут. "К сожалению, госпожа Санду проигнорировала эти опасения – возможно, она боялась вас побеспокоить или у нее были другие причины. Так или иначе подобное отношение Майи Санду еще больше подогрело беспокойство молдавских граждан, что и заставило меня обратиться к Вам напрямую", - подчеркивается в обращении к румынскому президенту.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.