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Молдавская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за произвола в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2024
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15:53 25.06.2024 (обновлено: 16:01 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955370121.html
Молдавская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за произвола в аэропорту
Молдавская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за произвола в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2024
Молдавская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за произвола в аэропорту
Представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков сообщил, что обратился в генпрокуратуру в связи с произволом погранполиции в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:53
2024-06-25T16:01
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков сообщил, что обратился в генпрокуратуру в связи с произволом погранполиции в международном аэропорту Кишинева по отношению к пассажирам, прилетающим в страну из России. В последнее время для пассажиров, прибывающим из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул устраивают в аэропорту Кишинева многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа". "Безнаказанность рождает вседозволенность, больше терпеть этого не будет никто. Поэтому я и обратился в генеральную прокуратуру Молдовы в связи с беспределом в кишиневском аэропорту с требованием привлечь по закону всех, кто нарушает конституционные права наших граждан", - написал Жуков в своем Telegram-канале. Он предложил также обратиться в генпрокуратуру всем, кто пострадал от погранполиции. "Пусть знают, что на все их беззаконные действия есть нормы, прописанные в законе... Уже несколько месяцев кряду пограничная полиция в буквальном смысле мучает наших граждан в аэропорту. Задерживают на досмотры, применяют силу, угрожают расправой и советуют нам на улицах оглядываться чаще. И все это к молодым ребятам и людям преклонного возраста", - пояснил Жуков. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.
https://ria.ru/20240617/moldavia-1953510953.html
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в мире, кишинев, россия, молдавия, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Евразийский экономический союз
Молдавская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за произвола в аэропорту

Блок "Победа" от оппозиции обратился в прокуратуру Молдавии из-за погранполиции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков сообщил, что обратился в генпрокуратуру в связи с произволом погранполиции в международном аэропорту Кишинева по отношению к пассажирам, прилетающим в страну из России.
В последнее время для пассажиров, прибывающим из Москвы транзитом через Ереван и Стамбул устраивают в аэропорту Кишинева многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. Среди тех, кто подвергается особому досмотру, представители оппозиционного блока "Победа".
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"Безнаказанность рождает вседозволенность, больше терпеть этого не будет никто. Поэтому я и обратился в генеральную прокуратуру Молдовы в связи с беспределом в кишиневском аэропорту с требованием привлечь по закону всех, кто нарушает конституционные права наших граждан", - написал Жуков в своем Telegram-канале.
Он предложил также обратиться в генпрокуратуру всем, кто пострадал от погранполиции. "Пусть знают, что на все их беззаконные действия есть нормы, прописанные в законе... Уже несколько месяцев кряду пограничная полиция в буквальном смысле мучает наших граждан в аэропорту. Задерживают на досмотры, применяют силу, угрожают расправой и советуют нам на улицах оглядываться чаще. И все это к молодым ребятам и людям преклонного возраста", - пояснил Жуков.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Удержания и допросы пассажиров, прибывших из России, продолжались также в мае.
Здание районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Молдавии возбудили дело против политиков, прилетевших со съезда в Москве
15 мая, 13:20
 
В миреКишиневРоссияМолдавияЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновЕвразийский экономический союз
 
 
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