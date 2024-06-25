https://ria.ru/20240625/moldaviya-1955294711.html

В Молдавии отозвали лицензию у владельца оппозиционных телеканалов

В Молдавии отозвали лицензию у владельца оппозиционных телеканалов - РИА Новости, 25.06.2024

В Молдавии отозвали лицензию у владельца оппозиционных телеканалов

Совет по инвестициям Молдавии отозвал лицензию на вещание у компании-владельца оппозиционных русскоязычных телеканалов Orhei TV и TV6, сообщает молдавский... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:44

2024-06-25T12:44

2024-06-25T13:05

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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Совет по инвестициям Молдавии отозвал лицензию на вещание у компании-владельца оппозиционных русскоязычных телеканалов Orhei TV и TV6, сообщает молдавский портал NewsMaker в Telegram-канале. "Совет продвижения инвестиционных проектов национальной значимости аннулировал разрешительные документы компании Media Resurse (компании принадлежат телеканалы Orhei TV и TV6 – ред.)", - говорится в сообщении портала. В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240623/shor-1954862494.html

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в мире, технологии, молдавия, украина, россия, московский комсомолец