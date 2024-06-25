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Молдаване осенью подтвердят стремление к евроинтеграции, считает премьер - РИА Новости, 25.06.2024
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23:10 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moldavia-1955460725.html
Молдаване осенью подтвердят стремление к евроинтеграции, считает премьер
Молдаване осенью подтвердят стремление к евроинтеграции, считает премьер - РИА Новости, 25.06.2024
Молдаване осенью подтвердят стремление к евроинтеграции, считает премьер
Премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что осенью на референдуме народ республики подтвердит свое стремление к европейской интеграции. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:10
2024-06-25T23:10
в мире
молдавия
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брюссель
дорин речан
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КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что осенью на референдуме народ республики подтвердит свое стремление к европейской интеграции. "Граждане Молдавии являются настоящими чемпионами процесса европейской интеграции нашей страны… Осенью воля народа подтвердит наше будущее. И Европейский Союз может помочь нам быстрее стать сильной, независимой страной, где мир и процветание гарантированы", - заявил Речан на пресс-конференции после первой межправительственной конференции Молдавия - ЕС. По его словам, каждая закрытая глава переговоров будет означать видимые результаты, справедливые и предсказуемые законы, эффективные институты и качественные государственные услуги. "Мы ускорим использование возможностей, предлагаемых секторальными программами ЕС, в которых участвует Молдавия. Межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими институтами и европейскими институтами - это норма, к которой мы давно стремимся. Мы не просто мечтаем о свободном мире, а становимся его частью", - подчеркнул премьер. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, молдавия, украина, брюссель, дорин речан, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Дорин Речан, Евросоюз
Молдаване осенью подтвердят стремление к евроинтеграции, считает премьер

Премьер Речан: осенью жители Молдавии подтвердят желание к евроинтеграции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что осенью на референдуме народ республики подтвердит свое стремление к европейской интеграции.
"Граждане Молдавии являются настоящими чемпионами процесса европейской интеграции нашей страны… Осенью воля народа подтвердит наше будущее. И Европейский Союз может помочь нам быстрее стать сильной, независимой страной, где мир и процветание гарантированы", - заявил Речан на пресс-конференции после первой межправительственной конференции Молдавия - ЕС.
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По его словам, каждая закрытая глава переговоров будет означать видимые результаты, справедливые и предсказуемые законы, эффективные институты и качественные государственные услуги.
"Мы ускорим использование возможностей, предлагаемых секторальными программами ЕС, в которых участвует Молдавия. Межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими институтами и европейскими институтами - это норма, к которой мы давно стремимся. Мы не просто мечтаем о свободном мире, а становимся его частью", - подчеркнул премьер.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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